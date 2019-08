Nei giorni scorsi la Polizia Municipale nell’ambito dei controlli nei quartieri di Fuorigrotta e Soccavo è intervenuta a tutela di due cani abbandonati dai rispettivi proprietari.



Nella zona di Fuorigrotta è stato trovato un cane incustodito in condizioni di salute pessime con evidenti segni di denutrizione e ricoperto di parassiti che gli avevano procurato lesioni su tutto il corpo. Gli agenti provvedevano in proprio alle prime cure in attesa di rintracciare, attraverso il microchip, la proprietaria del cane che, successivamente sentita in merito alla custodia dell’animale, riferiva di averlo affidato ad altra persona di cui non conosceva il nome nè l’indirizzo e recapito telefonico. La stessa, che rinunciava alla proprietà del cane, è stata denunciata all’A.G. per l’abbandono e il maltrattamento dell’animale.



Nella zona di Soccavo in Via Romolo e Remo un cane veniva trovato legato al sediolino di un’auto chiusa senza neppure un finestrino aperto. L’animale spaventato e assetato veniva soccorso dagli Agenti della Municipale che con l’aiuto di alcuni passanti riuscivano ad aprire un finestrino e a liberare l’animale successivamente portato nei locali della U. O. Soccavo. Dopo alcuni accertamenti a mezzo del microchip si risaliva al nominativo del proprietario che non risultava reperibile, si provvedeva pertanto a contattare un secondo recapito telefonico corrispondente alla ex compagna del proprietario,che si recava presso gli uffici provvedendo a prendere in affido temporaneo il cane e a fornire il nuovo recapito del proprietario, che invitato presso gli uffici di Piazza Giovanni XXIII veniva sentito in merito al comportamento tenuto e deferito all’A.G. per il reato di maltrattamento di animali.

Domenica 4 Agosto 2019, 18:29

