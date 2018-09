Venerdì 28 Settembre 2018, 11:50

SAN GIORGIO A CREMANO - Due cani avvelenati da topicidi, scatta l'allarme in centro e in periferia: "Attenzione a esche, insetticidi e veleni, sono letali per gli animali". E' emergenza a San Giorgio a Cremano per la presenza di veleni per topi e insetti non adeguatamente segnalati: negli ultimi giorni due cani sono rimasti vittime di avvelenamento, uno è morto e un altro è gravissimo.Il primo caso riguarda una giovanissima maltesina: la cagnolina è ricoverata in prognosi riservata, viene trattata con lavaggi e pulizia del sangue e presenta vomito, diarrea, emorragia. Il secondo caso è un cucciolo di Labrador: tre giorni fa il cane ha ingerito un topicida dopo una passeggiata tra via Marconi e via Botteghelle e ha iniziato subito a stare malissimo, con i classici sintomi dell'avvelenamento (vomito, diarrea, emorragia). Per il labrador non c'è stato nulla da fare: è morto dopo poche ore tra atroci sofferenze.Gli educatori cinofili dell'Urban Dog's Garden Centro Cinofilo di San Giorgio a Cremano mettono in guardia i proprietari di cani e lanciano l'allarme: "Chiediamo un'immediata pulizia dei giardinetti tra via Marconi e via Botteghelle e segnalazioni precise sulla presenza di topicidi, insetticidi e veleni - le richieste - E' difficile monitorare l'area e proteggere i nostri cani vista la sporcizia.