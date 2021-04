Due casi di positività al Covid: tre classi in isolamento fiduciario a Torre del Greco

Un’alunna e una docente positive al Covid: tre classi costrette all’isolamento fiduciario. Sono due le scuole di Torre del Greco interessate da casi di positività a pochi giorni dalla ripresa della attività didattiche in presenza, ripartite fino alla prima media soltanto dopo le festività pasquali.

APPROFONDIMENTI CRONACA Napoli, scuole aperte: «Ci sono rischima i bambini devono... IL PIANO Bonetti: «Scuola, sport e centri estivi, non lasciamo soli i... IL CONTAGIO Scuola, si torna in classe in Campaniae ci sono nuovi infetti:...

Il primo caso riguarda una prima classe della primaria del comprensivo Don Bosco-D’Assisi. A renderlo noto la dirigente scolastica Rosanna Ammirati che, in una comunicazione fatta pervenire ai genitori degli alunni interessati, ha fatto sapere come l’Asl abbia dato comunicazione del tampone positivo di un’alunna. A tal riguarda sono state adottate le misure di quarantena con isolamento domiciliare per tutti gli alunni della classe interessata e per i docenti, oltre che per il personale non docente che abbia avuto contatti stretti. «Gli alunni potranno essere riammessi a scuola - spiega la preside - salvo diversa successiva comunicazione, trascorso un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso (rientro fissato il 23 aprile) previo esito negativo del tampone effettuato».

Al plesso Montessori dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi è invece risultata positiva una insegnante di scuola materna. Due le classi coinvolte, i cui componenti da oggi e per 14 giorni sono costretti a svolgere lezione attraverso la didattica a distanza. Con loro anche altri due insegnanti. Da ciò che si è appreso, la docente era stata già sottoposta alla prima dose di vaccinazione e avrebbe contratto il virus in forma comuqnue lieve.