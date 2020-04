Ieri mattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Principe Umberto due persone che consegnavano una bustina ad un giovane in cambio di una banconota. I poliziotti hanno bloccato i due spacciatori trovandoli in possesso di otto bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 24 grammi e della somma di 200 euro. C.K. e T.F., gambiani di 33 e 29 anni, sono stati denunciati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionati per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. © RIPRODUZIONE RISERVATA