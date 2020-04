Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Marina un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto una mazza in legno con manico sagomato della lunghezza circa 70cm. C.C., 39enne frattese con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.



Inoltre, nella stessa sera, transitando in via Carmignano, i poliziotti hanno notato che un call center gestito da un bengalese era aperto e hanno intimato al titolare la chiusura immediata. Entrambe le persone sono state sanzionate per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19. © RIPRODUZIONE RISERVATA