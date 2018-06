Napoli, due detenuti si feriscono nel carcere di Poggioreale, corsa in ospedale

Domenica 10 Giugno 2018, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 18:57

Due detenuti nel carcere di Poggioreale, a Napoli, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Si tratta di due uomini di nazionalità italiana e origini napoletane che, dai primi accertamenti, risulterebbero entrambi vittime di atti autolesionisti.Intorno alle 15 di oggi, un 53enne, in detenzione presso il padiglione ‘Roma’ ha tentato di tagliarsi le vene e si è procurato lesioni gravi ad un polso, per cui dopo i primi soccorsi all’interno della casa circondariale è stato trasportato all’ospedale Loreto Mare, dove è attualmente ricoverato.Il secondo episodio è avvenuto circa due ore dopo ed ha coinvolto un 33enne che sembrerebbe aver ingurgitato diverse lamette ed anche lui è attualmente nel nosocomio in via Vespucci per gli accertamenti diagnostici che includeranno per entrambi anche una consulenza psichiatrica, come di protocollo in questi casi.