Chiuse a chiave in ufficio e stuprate nel Napoletano: finisce in carcere il datore di lavoro

Rinchiuse a chiave nell'ufficio e costrette ad avere rapporti sessuali con il loro datore di lavoro. Un incubo per due giovani dipendenti di un negozio di bricolage che dopo mesi di violenze e sopraffazioni trovarono il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri abbattendo un muro di paure, silenzi e omertà. Una vicenda lunga sei anni a cui è stata messa definitivamente la parola fine ieri pomeriggio con l'arresto di un imprenditore di 57 anni di Pozzuoli. L'uomo è stato raggiunto in località San Martino dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli in seguito a un ordine di esecuzione in carcere arrivato dopo la sentenza della corte di cassazione che ha confermato la pena a sei anni e sei mesi inflitta nel 2016 dal tribunale di Napoli per violenza sessuale e poi confermata dalla corte di appello. Condotto nel carcere di Poggioreale il 57enne dovrà scontare un residuo di pena di 5 anni, 3 mesi e 26 giorni di reclusione.

LEGGI ANCHE Abusi sull'apprendista 15enne parrucchiere nei guai

Una storia iniziata nell'agosto del 2014 quando l'imprenditore orco finì per la prima volta in manette in seguito alla denuncia di due giovani commesse di uno dei punti vendita di una catena di negozi di articoli per la casa e bricolage. Le vittime raccontarono di essere state più volte rinchiuse negli uffici di Licola e costrette ad avere rapporti sessuali dal loro datore di lavoro: in cambio del silenzio l'uomo prometteva soldi in più in busta paga. Una storia andata avanti per almeno cinque mesi e che coinvolse anche una terza donna, che però riuscì a sfuggire alle violenze.

LEGGI ANCHE Choc a Napoli, commessa denuncia: «Io, violentata dal titolare del negozio»

I fatti avvennero tutti all'interno del punto vendita di via Montenuovo Licola Patria, poi chiuso e trasferito altrove, e sempre con lo stesso modus operandi: il 57enne con una scusa chiamava le dipendenti al piano superiore e dopo aver chiuso la porta della sua stanza a chiave le costringeva con violenza a consumare rapporti sessuali. L'uomo approfittava del suo ruolo per intimorire e poi costringere le donne ad esaudire i suoi desideri sessuali. A nulla servivano le resistenze da parte delle vittime che a più riprese lo imploravano di fermarsi. Violenze fisiche e psicologiche andate avanti per almeno cinque mesi fino alla denuncia di una delle due vittime, dando coraggio all'altra vittima e dando il via a una minuziosa e delicata indagine condotta dai carabinieri della stazione di Licola, che documentarono episodi di violenza sessuale consumati da aprile a luglio.

LEGGI ANCHE Roma, cameriera violentata dal datore di lavoro: arrestato ristoratore del Pigneto

Per l'imprenditore scattarono l'arresto in carcere e poi gli arresti domiciliari dove restò per circa un anno. Nel novembre del 2016 i giudici del tribunale di Napoli accolsero quasi in toto la richiesta a 7 anni da parte del pubblico ministero condannando il 57enne a 6 anni e 6 mesi di carcere, confermando l'impianto accusatorio e i gravi indizi di colpevolezza a suo carico. «Giustizia è stata fatta» ha commentato l'avvocato Carmela Scarpato, che ha difeso una delle due vittime. «Le ragazze hanno subito violenze molto gravi. La sentenza della Cassazione ha dato dimostrato l'infondatezza della tesi difensiva».



© RIPRODUZIONE RISERVATA