Napoli, piovono pigne: marciapiede chiuso, due anziani cadono sulla carreggiata

Marciapiedi off limits e pedoni vittime di cadute. Accade nel quartiere Arenella, sul tratto di via Domenico Fontana che collega l'area collinare alla zona ospedaliera dove, nelle ultime 48 ore, sono rimasti feriti due cittadini. La zona in questione riguarda i giardinetti Tina Pica e la strada adiacente, sottoposti a lavori di messa in sicurezza per la precipitazione di pigne giganti dagli alberi.Sabato scorso, 17 agosto, dopo la caduta di una pigna che aveva lesionato il tetto di una vettura, erano intervenuti sul posto i vigili del fuoco, l'onità operativa della polizia municipale Vomero-Arenella e la protezione civile. L'intervento dei caschi rossi, durato circa 4 ore ha comportato la rimozione del pericolo ma nessuno ha pensato alla sicurezza dei pedoni.Il marciapiede non si può percorrere e siamo costretti a camminare in mezzo alla strada, rischiando di essere investiti - racconta una 65enne residente del quartiere -sono caduta sulla carreggiata dissestata, mi sono ferita alla gamba e al torace».Negli ultimi due giorni, sono due le persone ferite, un pensionato di 76 anni ed una donna di 65 anni, entrambi inciampati sulla carreggiata che proprio nei pressi delle transenne è scivolosa e dissestata. «Le transenne sono state posizionate dai vigili del fuoco - ha dichiarato il presidente della municipalità Paolo de Luca - sul problema delle pigne di grosse dimensioni chiediamo da tempo un intervento risolutivo e preventivo rispetto alla pubblica e privata incolumità e non ci sembra possibile che ogni volta si aspetti che accada qualcosa prima di intervenire».La soluzione in ogni caso potrebbe essere semplice come suggeriscono i cittadini. «Chiediamo alla municipalità, ai Vigili del Fuoco e alla polizia municipale di tutelare passaggio dei pedoni - chiedono i residenti - basterebbe una passerella sicura, questa zona è molto frequentata potrebbero esserci altri incidenti anche più gravi».