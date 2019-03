Domenica 24 Marzo 2019, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 11:35

POZZUOLI. Una banda in azione nella notte ha cercato di mettere a segno due tentati furti a Monterusciello. Il primo i malviventi, dai primi accertamenti almeno quattro persone, con il volto travisato da passamontagna hanno tentato di sradicare il bancomat di un istituto bancario in via Capuana. I ladri con arnesi da scasso e fiamma ossidrica sono stati fermati dal sistema d’allarme che ha allertato la centrale operativa dei vigilantes. Non contenti sempre la stessa banda ha cercato di mettere a segno un furto anche alla scuola Rodari Annecchino di via Modigliani. In questo caso i ladri si sono aperti un varco da una finestra forzandola. Ma anche in quel caso è scattato l’allarme e i malviventi si sono dileguati. La stessa scuola appena una settimana fa è stata oggetto di un furto di pc e lavagne luminose. Sui due tentati furti indagano i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli diretti dal capitano Claudio Di Stefano.I ladri nella scuola hanno distrutto i distributori di bevande e per entrare nelle aule blindate hanno fatto dei buchi nei muri. Per questo motivo domani le lezioni dell’istituto Rodari domani inizieranno alle ore 10,30.