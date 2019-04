Due giorni per il recupero del peschereccio affondato a Torre del Greco

Giovedì 18 Aprile 2019, 17:58

TORRE DEL GRECO. Dopo 13 giorni è stato recuperato il peschereccio affondato nel porto corallino: a lavoro Capitaneria, sommozzatori e cantieri Palomba. Ci sono volute oltre 14 ore per riportare a galla il peschereccio «Cerasella», affondato improvvisamente lo scorso 4 aprile nella banchina di Levante. Il natante, in disarmo da mesi, era ormeggiato al porto in attesa di essere venduto. Prima del recupero, è intervenuta la ditta Capone per accertare lo stato della carena, risultata intera senza falle.Dopo aver ricevuto le dovute autorizzazioni per il recupero dalla Capitaneria di porto di Torre del Greco, alla guida del comandante Marco Patrik Mincio, per due giorni una squadra si sommozzatori specializzati in recupero relitti, affiancanti dal supporto logistico e assistenza tecnica delle maestranze del cantiere navale Palomba, ha fatto riemergere il motopesca che è stato rimesso a galla in autonomia, riparando un lieve danno a prua.