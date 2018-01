Due incidenti stradali nella notte, due centauri in ospedale

Domenica 14 Gennaio 2018, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 20:01

Due centauri sono finiti in ospedale questa notte, coinvolti in due incidenti stradali distinti avvenuti però quasi contemporaneamente, intorno all'una. La vittima più grave, è un 50enne napoletano che conduceva un motociclo su via Giovanni Antonio Campano, a Chiaiano e che è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli per i politraumi riportati nello scontro.L'uomo che viaggiava con la moglie, che non ha riportato traumi, è risultato postitivo all'alcool test ma sulla dinamica dell'incidente, avvenuto tra lo scooter ed un'auto forse per questioni di precedenza, sono in corso le indagini della sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano.Dall'altra parte della citta, all'incrocio tra piazza Vittoria e via Caracciolo, è avvenuto il secondo incidente che ha coinvolto uno scooter guidato da un 50enne di origini tunisine ed un automobilista napoletano. In questo secondo caso, le vittime sono state tre seppure di minore enitità.Il tunisino, ha riportato molti traumi e una frattura vertebrale per una prognosi di 30 giorni come refertato dai medici del Loreto Mare mentre il passeggero che era con lui sul motociclo ha riportato solo alcune contusioni ed è stato assistitio al Fatebenefratelli dove è stato trasportato anche il terzo ferito. Il conducente dell'auto, infatti, è stato medicato per escoriazioni e contusioni lievi. Anche in questo caso, i poliziotti municipali di Muriano sono impegnati nella ricostruzione esatta di quanti accaduto.