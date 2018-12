Lunedì 17 Dicembre 2018, 17:13

Sono state investite a Scampia, due ragazzine che ieri sera stavano attraversando la strada. Entrambe sono attualmente ricoverate all'ospedale Cardarelli ed una delle minori, che ha 15 anni, è in prognosi riservata mentre la seconda vittima dell'incidente, che ha 13 anni, è stata assistita dai medici per contusioni e lievi traumi.L'investimento è avvenuto su via Arcangelo Ghisleri, l'arteria stradale del quartiere che costeggia il parco ‘Ciro Esposito’ ma l'esatta dinamica di ciò che è accaduto è ancora da ricostruire e al vaglio della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano. L'unico dato certo, al momento, è l'orario dell'impatto tra il veicolo e le due minori, poco prima delle 23.30 quando l'auto, una Renault Clio condotta da un 29enne napoletano, ha colpito le minori.Il conducente del veicolo, si è fermato immediatamente a prestare soccorso ed ha allertato il 118 sottoponendosi ai test tossicologici come da protocollo in questi casi. I poliziotti municipali hanno sequestrato il veicolo ed effettuato i prelievi planimetrici sul luogo dell'incidente, che potranno fornire dati utili per la ricostruzione dell’iinvestimento. In particolare, gli agenti stanno indagando per capire se le ragazzine, entrambe residenti a Scampia, erano sole al momento dell'investimento.