Sabato 12 Gennaio 2019, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2019 15:49

Fabio Pirozzi, un 50enne del quartiere Arenella già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto dai carabinieri della compagnia Napoli-Vomero a detenere due pistole: le custodiva in un vano realizzato dietro una plafoniera installata davanti all’ingresso dell’abitazione.I carabinieri hanno sequestrato due pistole a tamburo, con matricola abrasa e cariche, nonché 2 scatole contenenti circa 90 cartucce per revolver.L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni ed è stato tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.Le pistole sono state sequestrate per essere sottoposte, da parte del ra.ci.s. di Roma, ad accertamenti balistici.