​Due pistole con matricola abrasa ritrovate nel quartiere Piano Napoli di Boscoreale

Lunedì 21 Maggio 2018, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 20:39

Due pistole con matricola abrasa occultate e che potrebbero essere state utilizzate in una precedente sparatoria. È quanto hanno scoperto nel quartiere Piano Napoli di Boscoreale i militari della Guardia di Finanza del gruppo di Torre Annunziata, intervenuti dopo avere avuto segnalazione di una sparatoria nel rione di edilizia popolare della città vesuviana, a supporto delle pattuglie appartenenti ad altre forze dell'ordine. Nel corso della ricognizione del territorio, i finanzieri hanno rinvenuto, occultate all'interno di una felpa ricoperta da un cumulo di rami secchi, un revolver marca Smith e Wesson modello 357 magnum calibro 38 con matricola abrasa; una pistola marca Beretta modello 92sb calibro 9 sempre con matricola abrasa; un caricatore rifornito di sei cartucce di cui un'incamerata; un guanto in tessuto di colore nero, presumibilmente utilizzato per non consentire l'identificazione delle impronte digitali. Dopo il ritrovamento, sono intervenuti gli specialisti in investigazioni scientifiche dei carabinieri per i rilievi del caso.