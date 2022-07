Tentata estorsione e armi illegali, due ragazzi arrestati nel Napoletano

Due arresti in due distinte operazioni. In manette un 24enne e un 18enne. Il primo deve rispondere di tentata estorsione aggravata. Aveva preso una moto Honda Sh a un 20enne di Torre Annunziata, minacciandolo con una pistola e, per la restituzione al legittimo proprietario, pretendeva del denaro. Accordo fatto e appuntamento a casa della vittima. Peccato però che, durante l’incontro, si è trovata a in zona una gazzella dei carabinieri.

Secondo blitz per detenzione illegale di armi e munizioni ritrovate durante una perquisizione domiciliare. Sequestrata una pistola semiautomatica Beretta calibro 6,35: sono in corso accertamenti per verificare il suo eventuale utilizzo per fatti di sangue o altri delitti. L’arma era pronta all’uso: colpo in canna e caricatore con altri tre proiettili. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.