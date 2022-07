Castellammare di Stabia: un18enne è in sella a uno scooter e spinge con il piede l’altro mezzo guidato dal minorenne. I carabinieri intervengono, per i due non c’è neanche il tempo di pensare a un’eventuale fuga. Lo scooter risulta rubato: il minorenne viene affidato ai genitori; l'altro ragazzo arrestato, è in attesa di giudizio. Lo scooter torna al legittimo proprietario.