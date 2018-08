Sabato 25 Agosto 2018, 12:44

SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Sorprese a imbrattare le mura della casa comunale sono state denunciate dalla polizia municipale. Due ragazze “writers”, di 18 e 17 anni, rispettivamente di Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano, sono state beccate dai vigili urbani con diverse bombolette di pittura spray mentre disegnavano scritte non autorizzate sulle mura della casa comunale in piazza Elena D’Aosta.Sui muri frontali del municipio esistono già dei disegni tipo “writers” ma legalmente autorizzati dai commissari prefettizi che gestirono la cittadina fino al 2012 in seguito allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa. In quella occasione, si indirizzo dei commissari, furono i ragazzi della scuole cittadine a dare colore alla casa comunale.