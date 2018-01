Duplice omicidio, la Spagna «scarcera» il boss scissionista Raffaele Amato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Gennaio 2018, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 09:27

Il colpo di scena è arrivato ieri mattina, nel corso dell'udienza preliminare: Raffaele Amato, indicato dalla Dda di Napoli come boss degli scissionisti di Secondigliano, è stato scarcerato grazie a un vizio di forma sull'asse italo-spagnolo. In sintesi, l'organo centrale della giustizia spagnola ha deciso di revocare il via libera al «mae» - il mandato di arresto europeo - sulla scorta di un vizio nella procedura, che avrebbe finito con l'inficiare il diritto alla difesa del presunto boss.Un provvedimento adottato lo scorso luglio, su cui ieri è intervenuta la Dda di Napoli. Aula 116, tocca al pm Vincenza Marra, titolare delle indagini assieme alla collega Ludovica Giugni, intervenire sul caso Amato: la Procura si accinge a chiedere al Ministero la verifica della revoca, mentre Amato resta detenuto nel carcere di Sassari per le indagini che hanno riguardato lo spaccio di droga nella vela C3.