«E figl so’ piezz’ ‘e core. Giù le mani dai diritti!»: il 25 marzo flash mob in piazza Municipio

Dopo le decisioni del Governo che ha colpito le bambine e bambini in famiglie omogenitoriali, sottraendo loro il diritto di veder riconosciute entrambe le figure genitoriali, dopo le manifestazioni di Milano e Firenze si mobilitano le associazioni LGBTQIA+ campane con un flash mob “E figl so’ piezz’ ‘e core. Giù le mani dai diritti!”.

L’appuntamento é per il 25 marzo alle 16.30, presso piazza Municipio, per il flash mob promosso da Associazione Famiglie Arcobaleno, Coordinamento Campania Rainbow, Agedo Napoli, Antinoo Arcigay Napoli, Alfi Napoli Le Maree, Associazione Transessuale Napoli, I Ken, Pride Vesuvio Rainbow, Pochos Napoli, Apple Pie Avellino, D.R.O.P Penisola Sorrentina, Rain Arcigay Caserta, ARCO, Polis Aperta e Fondazione G.I.C. e con il sostegno del Comune di Napoli e del sindaco Manfredi.

L’invito, oltre che a tutta la cittadinanza, è esteso a sindache e ai sindaci dell’area metropolitana e regionale, nonché all’ANCI, in quanto figure in prima linea nella battaglia per il riconoscimento dei diritti e A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe).