Pum pum pum. I colpi di pistola in rapida sequenza rimbombano sotto le volte della Galleria Umberto, e gli spazi li amplificano. Alle otto e mezza di sabato sera la zona è affollatissima, lo “struscio” del fine settimana - che oggi chiamiamo movida - trasforma via Toledo, piazza Trieste e Trento e dintorni in un fiume di gente. Bastano quei cinque spari a seminare il panico, e un fuggi-fuggi generale.

C’è chi teme un conflitto a fuoco, chi un regolamento di conti tra camorristi: e invece si scoprirà che a scatenare quell’inferno è stato un ragazzino che ha solo 14 anni, e che davanti agli amici della sua comitiva voleva festeggiare “a mano armata”, e con una pistola a salve, il giorno del suo compleanno.



Frammenti di follia metropolitana che vedono, ancora una volta, protagonisti i minori. Mentre il ragazzo si divertiva a seminare il panico con la pistola (alla quale dalla canna era anche stato tolto il tappo rosso che indica un’arma giocattolo), a poca distanza - lungo via Verdi - c’era una pattuglia dell’Unità operativa di Chiaia della polizia municipale che aveva appena bloccato altre tre minorenni ( di 10, 11 e 12 anni) che sfrecciavano a bordo di uno scooter, senza casco e senza assicurazione, e ovviamente senza patente. Un’altra situazione paradossale.

Le esplosioni hanno fatto scattare l’allarme, e gli agenti coordinati dal maggiore Bruno Capuano si sono precipitati sul posto: «A quel punto - racconta un testimone - il minorenne con fare da “guappo” si è infilato l’arma nella cintola, e solo quando ha visto i vigili si è dato alla fuga, lanciando a terra la pistola». Sono così iniziate le sue ricerche. Gli uomini della polizia locale hanno dovuto lavorare non poco prima di bloccarlo e identificarlo. I successivi accertamenti hanno messo in luce un quadro desolante: il ragazzino, che ovviamente ha un rapporto a dir poco complicato con la scuola, era ricercato da due anni, in quanto destinatario di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria minorile che nei suoi confronti aveva disposto l’allontanamento dall’abitazione in cui vive l’affidamento in una casa famiglia.

Eppure per due anni lui era sempre riuscito a eludere quella misura: quando le divise si presentavano al domicilio indicato (ne ha cambiati almeno tre in pochi mesi), lui non c’era. Si scoprirà anche che suo padre - residente al Rione Sanità - è un pregiudicato da poco uscito dal carcere, che viene indicato dagli investigatori come un noto e recidivo parcheggiatore abusivo della zona del centro storico.

E non è ancora finita. A completare la situazione di degrado del contesto familiare si è appreso pure che la mamma del 14enne vive ormai altrove: decisione inevitabile, assunta in seguito alle continue violenze cui l’avrebbe sottoposta il marito.



Che cosa succederà adesso, dopo la bravata messa in scena in Galleria? Intanto il ragazzino è stato riaccompagnato nella casa del padre: l’autorità giudiziaria dei minori - alla quale i vigili urbani hanno presentato una dettagliata informativa sui fatti di sabato sera - ha disposto il suo affidamento alla tutrice (l’attuale compagna del padre), mentre l’arma è stata sequestrata.



A questo punto resta da eseguire il provvedimento di due anni fa. ma, prima di procedere, bisogna verificare se l’atto è ancora eseguibile o se sia necessario provvedere adottandone uno ex novo. Non passa giorno, non c’è notte e soprattutto fine settimana senza che emergano situazioni al limite del reale nelle quali restano coinvolti minori. A Napoli, come nel resto della regione. La questione minori è ancora apertissima anche nel resto d’Italia, ovviamente.

Risale solo a un paio di giorni fa l’altro incredibile episodio raccontato dal nostro giornale - questa volta verificatosi nel Salernitano - dove un 15enne è entrato in classe e ha sparato con una pistola giocattolo a pallini contro la sua professoressa. Per lei, per fortuna, solo una lieve contusione.