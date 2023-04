Easyjet, 41 destinazioni e sette aerei la low cost alza l'asticella a Napoli

41 destinazioni (cinque nuove), in 12 paesi, sette aerei nella base napoletana (di cui due nuovi Airbus A320neo) e 2,5 milioni di passeggeri: è il piano per l'estate 2023 di easyJet che così intende confermarsi anche quest’anno la prima compagnia aerea dello scalo campano per dimensione degli investimenti.

Tra le rotte operate da easyJet – 35 internazionali e 6 domestiche – rientrano anche i nuovi collegamenti per Porto e Birmingham (da aprile), le rotte per Pola (Croazia), Heraklion (Creta) e Monaco di Baviera operative da fine giugno. Inoltre, la compagnia ha annunciato la ripresa delle rotte per Zurigo, di nuovo operativa da Napoli Capodichino a partire dal prossimo 29 maggio, e per Lampedusa, dal 27 giugno.

«Siamo arrivati a Napoli nel 2000, abbiamo aperto la base nel 2014 e da giugno avremo ben 7 aeroplani basati, che ci consentiranno di offrire il più ampio programma di volo di sempre e il miglior network di destinazioni dall’aeroporto di Capodichino - ha detto Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia - In questi anni abbiamo creduto e continuato a investire a Napoli, con l’obiettivo di essere la compagnia preferita dai passeggeri campani, generando valore per il territorio e i suoi abitanti. La scelta di basare due Airbus A320neo a Napoli a partire dalla prossima stagione invernale va proprio in questa direzione, considerato il minore impatto ambientale in termini di rumore ed emissioni che sarà ottenuto grazie all’utilizzo di questi aeroplani di ultima generazione».

Per Roberto Barbieri, Amministratore Delegato GESAC, la società di gestione degli aeroporti di napoli e Salerno (oerativo da luglio 2023) «Il potenziamento della base easyJet è un segnale di crescita stabile e fiducia nell’aeroporto di Napoli, con immediati riflessi occupazionali e nell’indotto turistico. Con il fondamentale contributo dei nostri partners, abbiamo progressivamente ampliato l’offerta voli ed i mercati di provenienza/destinazione, permettendo a milioni di turisti di visitare la nostra regione e favorendo la mobilità di studenti, imprenditori e cittadini che possono contare su un network di 113 rotte, prevalentemente internazionali. Coerentemente con i nostri obiettivi, abbiamo lavorato con easyJet per una crescita sostenibile dello scalo, che si tradurrà nell’arrivo di 2 Airbus A320neo, aeromobili di ultima generazione a minore impatto ambientale, sia in termini di emissioni acustiche che di CO2».