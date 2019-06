Eav e artisti di strada insieme per riqualificare la stazione Circum di Ponticelli

Venerdì 14 Giugno 2019, 15:02

NAPOLI – Eav ed artisti napoletani insieme per il restyling della stazione circumvesuviana di Ponticelli. Un mix di colori per ridare dignità alla stazione della zona est di Napoli. Oggi il taglio del nastro e la presentazione al pubblico della stazione riqualificata con le opere disegnate dagli artisti di strada. All’iniziativa, autorizzata da Eav, hanno aderito sette artisti napoletani accorsi appositamente per riqualificare la stazione ferroviaria. Gli artisti hanno autofinanziato le loro opere senza gravare sulle casse dell’Eav.«Come già detto per altre stazioni riqualificate con gli stessi criteri di street art – dice Il Presidente dell’Eav Umberto de Gregorio - nell’ambito del progetto Creav, ovvero la call per affidare e valorizzare, con opere di street art, i beni e dunque le stazioni che ricadono nelle tratte gestite dall’ente, abbiamo messo con piacere gli spazi della stazione di Ponticelli a disposizione di questi giovani artisti soprattutto perché volevamo dare una opportunità di espressione artistica che fosse condivisa con l’intera cittadinanza di quartiere».«In questo intervento – spiega Luca Brancaccio, direttore Esercizio linee metropolitane Eav e responsabile del progetto Creav – abbiamo coinvolto artisti napoletani. Il progetto, com’è noto, prevede la riqualificazione degli scali tramite la street art e, in questa occasione, sono stati impiegati moltissimi materiali, quasi mille bombolette spray, un ragno gru per le pareti sterne, un’impalcatura per solai, circa 300 ore di lavoro, tutte in notturna, sono stati anche ridipinti i muri di contenimento e delle banchine».