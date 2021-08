Eav, autista aggredito sul bus notturno: «Decido io dove scendere»

Voleva scendere in un posto diverso dalla fermata ufficiale e, pur di ottenere il risultato, non ha esitato a spezzare la catena che isola il conducente e ad aggredire l’autista. È accaduto la scorsa notte su un bus dell’Eav, tra Ercolano e Torre del Greco, nel corso del servizio notturno che sostituisce le corse ferroviario.

Nello specifico, l’aggressione è avvenuta sul pullman che parte da Napoli in direzione Sorrento alle 23,05. All’altezza dei Comuni vesuviani, un passeggero ha cominciato a protestare, chiedendo di scendere ad una fermata diversa da quella prevista. L’uomo ha inveito contro il conducente, poi si è avvicinato con fare minaccioso, lo ha più volte insultato ed ha spezzato la catenella che separa la cabina di guida dal resto del bus.

A quel punto l’autista si è arreso e, per evitare drammatiche conseguente, ha dovuto accontentarlo. L’episodio ha ancora una volta evidenziato le difficoltà in cui lavorano gli autisti dei bus Eav che fanno gli orari notturni (oltre a quelle per Sorrento, anche le corse per Nola sono considerate a rischio), col coordinatore degli autisti Domenico Monaco che spiega: «Ci sarebbe bisogno di un secondo agente a bordo o addirittura di una guardia giurata, purtroppo le corse notturne rappresentano un pericolo continuo»