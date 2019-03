Eav, autista licenziato salvato da legge fascista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 13 Marzo 2019, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornerà a lavorare, otterrà gli stipendi arretrati e anche un risarcimento il dipendente Eav che due anni fa fu licenziato perché aveva abusato dei permessi della legge 104 del 2002, quella che consente di assistere i parenti invalidi o con disabilità. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Appello di Napoli, che hanno ribaltato la sentenza di primo grado con la quale era stato confermato il licenziamento.IL REGIO DECRETOIl lavoratore, un autista di bus in servizio ad Ischia, deve dire grazie a un regio decreto del 1931 che, concepito durante il periodo fascista e firmato dal re Vittorio Emanuele III, regola tuttora i rapporti collettivi di lavoro nel mondo del trasporto pubblico italiano, il numero 148. Per fare un esempio, è lo stesso regio decreto che contempla il biglietto gratis per i dipendenti delle ditte di trasporti e i loro familiari, che in passato tante polemiche ha suscitato. Gli avvocati dell'autista hanno evidenziato che nell'iter che aveva portato al licenziamento del loro assistito l'azienda non aveva applicato le regole di quel decreto. In sostanza, il licenziamento avrebbe dovuto essere deciso dopo la valutazione di un consiglio di disciplina, con una formale contestazione e la possibilità, da parte del dipendente mandato via, di argomentare le proprie ragioni. L'Eav aveva, invece, ritenuto di applicare i procedimenti previsti dallo Statuto dei Lavoratori, ma i giudici della Corte d'Appello hanno dato torto alla società di trasporto, riscontrando una violazione del procedimento disciplinare. Le norme del 1931, dunque, almeno nel settore dei trasporti, valgono più di quelle del 1970, anno in cui fu varato lo Statuto dei Lavoratori.