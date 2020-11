L'Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, comunica che saranno ripristinati i servizi nelle fasce centrali della giornata, tra le ore 11 e le ore 15, sospesi dal 23 novembre a seguito della collocazione della Campania in zona rossa e sostituiti con i servizi su gomma. In un comunicato stampa l'azienda spiega che «si è ritenuto, in uno spirito di maggior coesione col territorio, considerata la progressiva ripresa del movimento di passeggeri (è una zona rossa molto sbiadita), sentite anche le organizzazioni sindacali, di riadeguare i servizi a partire dal prossimo 30 novembre, ripristinando integralmente il servizio nella fascia serale ed eliminando la sospensione dei servizi nella fascia centrale, mantenendo, per ora, come misura di riduzione, una diminuzione, solo per alcune linee, delle corse nella fascia centrale».

Vengono invece confermate «le misure di chiusura totale nelle prossime domeniche sino a che la Campania resterà zona rossa, atteso che i servizi sostitutivi a prenotazione-transfer per chi ha necessità di spostamenti urgenti e per gli operatori sanitari hanno avuto solo 40 viaggiatori nella scorsa domenica 22 novembre. Pertanto la riduzione dei servizi ferroviari si attesta da una riduzione del 40% ad una riduzione del 20%. Il servizio automobilistico, anch'esso ridotto di circa il 40% a partire dal 23 novembre, resterà per ora sostanzialmente invariato e saranno introdotte corse su quelle linee che hanno presentato maggior afflusso di viaggiatori. Eav - conclude la nota - non ritiene per ora di attivare procedure di cassa integrazione. Le prospettive finanziarie ed economiche restano, tuttavia, come per tutte le aziende di trasporto nazionale, difficili e preoccupanti. La stabilità del sistema delle aziende è a rischio».

