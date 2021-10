Eav, fermato a bordo 35enne con una spada "katana" e cinque coltelli

Stazione ferroviaria Eav, Poggiomarino. Il convoglio proviene da Sarno ed è in partenza direzione Napoli. È pieno di pendolari pronti a tornare a casa. Ma il convoglio non può partire. Il capotreno intima a un passeggero di indossare la mascherina anti-Covid e di esibire il titolo di viaggio. Il 35enne, di origini marocchine, rifiuta l’invito. Dopo 20 minuti di ritardo sulla tabella di marcia, intervengono i carabinieri su richiesta del capotreno. E i militari procedono al controllo e agli accertamenti.

Perquisito, l'uomo viene trovato in possesso di chiavi e grimaldelli per lo scasso, di mezzo chilo di sigarette di contrabbando. E di una spada (modello “katana”) di 60 centimetri e 5 coltelli a serramanico. Sequestrata anche una bici elettrica di dubbia provenienza che l’uomo aveva con sé. Immediata la denuncia per interruzione di pubblico servizio, ricettazione, porto abusivo di armi, possesso di chiavi e grimaldelli.