Eav, i portoghesi la spuntano ancora: flop controlli, solo tre multe al mese

Venerdì 1 Giugno 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giro di vite sui controllori delle linee Eav: «Producono troppo poco». Sono 56 in tutta la provincia di Napoli, costano 2 milioni di euro all’anno, ma fanno in media una multa ogni 10 giorni. Da gennaio, secondo i dati aziendali, su oltre 3.700 giornate di presenza, sono state elevate meno di 400 multe, a fronte di un tasso di evasione che resta altissimo. Cioè ogni controllore emette in media solo 3 verbali al mese. «Una produttività - scrive l’azienda dei Trasporti della Regione - estremamente bassa, insoddisfacente, e del tutto insufficiente dal punto di vista numerico rispetto ai viaggiatori trasportati e ai coefficienti di evasione».Dati calcolati in base agli ultimi rilievi statistici del Consorzio Unico Campania. Numeri insostenibili, anche per una società solida e con in conti in ordine, come l’Eav, che si è da poco rimessa in piedi, sfuggendo di un soffio allo spettro del fallimento, grazie ad un radicale piano di risanamento del debito mandato in porto sotto la guida del presidente Umberto De Gregorio. «Basta sperperi - tuona il manager - serve un cambio di rotta sulla lotta all’evasione». Da qui, il giro di vite arrivato con un ordine di servizio firmato martedì dal dirigente responsabile del Trasporto Automobilistico Eav Mariano Vignola: «Dal primo giugno ciascun controllore sui bus dovrà elevare obbligatoriamente almeno 3 verbali al giorno».