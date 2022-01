Eav, i lavori per raddoppiare la linea tra Torre Annunziata e Castellammare

Trasporti pubblici da potenziare. Proseguono, per questo, i lavori del terzo stralcio del progetto di raddoppio della linea Torre Annunziata - Castellammare di Stabia. Lo rende noto l'Eav. Il costone della collina di Varano, si evidenzia, «è stato messo in sicurezza nell'interesse di tutti ed al fine di consentire il prossimo inizio dei lavori per il raddoppio del traforo». Nel 2022 termineranno i lavori del secondo stralcio con la successiva immissione in servizio della stazione di Stabia Scavi e dell'annesso parcheggio d'interscambio. Entro febbraio è prevista infatti la convocazione della Conferenza di servizi finalizzata all'approvazione dei progetti di ristrutturazione e ampliamento della stazione di Castellammare centro e del nuovo ascensore inclinato di collegamento tra stazione e area Terme.

