Eav, sulla linea Napoli-Poggiomarino-Sarno parte il servizio di vigilanza armata

Vigilanza sui treni per reprimere gli atti di vandalismo. È l'iniziativa adottata dall'Ente autonomo volturno: da oggi partono i servizi di vigilanza armata sulla linea Napoli-Poggiomarino-Sarno. I servizi saranno espletati da; quattro squadre composte da due guardie giurate, quando possibile anche con unità cinofila, e saranno effettuati dalle ore 18 a fine servizio tutti i giorni, mentre dalle ore 12 alle 14.30 in concomitanza con il pendolarismo scolastico dal lunedì al sabato.

Tali attività; - fa sapere in una nota Eav - si aggiungono a quelle già in essere sulla tratta Napoli-Castellammare, espletate; tutti i giorni con le stesse modalità. Proprio in virtù dei risultati positivi raggiunti su quest'ultima tratta, siamo ottimisti anche per la linea Sarno».