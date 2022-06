Eav, sciopera il 2% dei lavoratori ma linee flegree e vesuviane bloccate

Appena 47 lavoratori sui circa 2.000 impegnati nei servizi dell'azienda di trasporto. Una percentuale pari al 2,35%. Ma, nonostante la bassa adesione comunicata dall'Ente Autonomo Volturno in merito agli scioperi di quattro ore promossi questa mattina dalle 9 alle 13 dai sindacati Orsa e Usb, le linee Eav interessate (le flegree e la vesuviana) sono praticamente risultate ferme.

«Purtroppo - si legge in una nota diffusa della società - la bassissima adesione allo sciopero non ha scongiurato il blocco delle linee flegree e vesuviane, perché chi fa sciopero non è la maggioranza dei lavoratori bensì qualche sporadica figura chiave per il sistema di circolazione che, per le norme sulla sicurezza, determinano la necessità di chiudere il servizio».

«Una dinamica - concludono da Eav - che deve necessariamente essere rivista anche dal legislatore, affinché sia garantito il diritto costituzionale dei cittadini di usufruire del servizio pubblico locale senza essere ostaggi di minoranze».