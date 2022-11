Eav, sciopero venerdì 11 novembre: quattro ore, dalle 9 alle 13

È stato proclamato da Uil Trasporti, Faisa-Confail, Usb e Orsa per le «modifiche unilaterali all'organizzazione del lavoro da parte dell'azienda nel settore manutenzione e infrastrutture» e singolarmente da Orsa e Usb per l'organizzazione del lavoro e dei turni, dalla Uil Trasporti per le problematiche del settore circolazione divisione ferroviaria e dall'Usb per rivendicare la cancellazione degli aumenti delle tariffe servizi ed energia.

Lo sciopero di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00, è programmato per per venerdì 11 novembre. L'Ente Autonomo Volturno fa sapere che «durante l'orario di sciopero, l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero».

Sul sito di Eav è possibile visualizzare l'avviso completo, dove sono riportate le ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime partenze garantite dopo la fine dell'astensione per le linee vesuviane, le linee flegree, le linee suburbane e per la linea metropolitana Piscinola-Aversa.