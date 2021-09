Eav, primo giorno di lavoro per 40 giovani: obiettivo mille assunzioni entro il 2023

Primo giorno di lavoro per 40 giovani assunti all'Ente Autonomo Volturno, quasi il 90% dei quali - stando a quanto rende noto l'azienda - sono napoletani. Con queste ultime, sale a 560 il numero delle assunzioni perfezionate negli ultimi trenta mesi. «Il cda - fa sapere in una nota Eav - ha varato un nuovo piano di assunzione per il prossimo triennio: 321 persone. Attingeremo ove possibile dalle graduatorie aperte e ove necessario faremo nuovi concorsi. Sempre con attenzione alle compatibilità finanziarie. L'obiettivo è arrivare a mille nuove assunzioni entro il 2023».

