Eav: un lavoratore su dieci ha aderito allo sciopero

Lavoratori con le braccia incrociate, mezzi fermi. Eav informa che lo sciopero di 24 ore proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali ha registrato l'adesione di 212 addetti su 2248 per una percentuale di adesione del 9,4 per cento. Lo sciopero del trasporto pubblico locale è stato proclamato dalle sigle di base al quale si è aggiunta l'astensione di otto ore organizzata dalla Uiltrasporti per i dipendenti Anm e Eav. Con inevitabili disagi per gli utenti.