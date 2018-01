â€‹Eav, vandali in azione a San Giovanni: bloccati dai vigilantes

Giovedì 4 Gennaio 2018, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano tre e stavano per imbrattare la stazione della Circumvesuviana di San Giovanni a Teduccio. Ma sono stati scoperti dai vigilantes dell’Eav, che tuttavia non sono riusciti ad acciuffarli. Continua la guerra contro i writers nelle stazioni dell’Eav: stavolta i vandali non hanno fatto danni, grazie all’arrivo tempestivo delle guardie giurate, che li hanno messi in fuga e sono anche riusciti a recuperare le bombolette spray. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 e 30 del mattino. A darne notizia è il presidente Eav Umberto De Gregorio, che sui social commenta: “È una guerra che si combatte ogni notte ed ogni giorno. Quando le autorità interverranno per affrontare con misure eccezionali una ondata di vandalismo che invade strade, palazzi, monumenti, stazioni, treni e bus?”. Sempre De Gregorio riferisce che ci sono stati atti di vandalismo anche alla stazione della Cumana ad Agnano.