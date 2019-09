CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 4 Settembre 2019, 09:23

Contribuire alla crescita culturale del personale delle imprese turistiche e avvicinare i giovani al mondo del turismo in maniera concreta: è il duplice obiettivo dell'Ente Bilaterale Turismo Campania (Ebtc) che, per il quinto anno consecutivo, mette 95 borse di studio a disposizione dei lavoratori e/o dei figli dei dipendenti delle aziende aderenti che abbiano conseguito un diploma oppure una laurea breve o specialistica. C'è tempo fino al 21 ottobre per candidarsi all'assegnazione del contributo economico in una delle quattro sezioni individuate dall'Ebtc. Il bando, infatti, prevede 50 borse di studio da 500 euro ciascuna per i diplomati presso gli istituti superiori che abbiano superato l'esame di Stato a conclusione dell'anno scolastico 2018/2019. Altre 20 borse di studio del valore di 750 euro ciascuna, invece, sono destinate ai diplomati presso scuole alberghiere a indirizzo turistico che abbiano conseguito la maturità al termine dell'anno scolastico 2018/2019. Ancora, 20 contributi del valore di mille euro ciascuna saranno attribuite agli studenti che abbiano conseguito la laurea di primo o di secondo livello nel periodo compreso tra il primo settembre 2018 e il 31 luglio 2019. Infine, cinque borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna saranno riconosciute a studenti che abbiano conseguito una laurea di primo o di secondo livello a indirizzo turistico nel periodo compreso tra il primo settembre 2018 e il 31 luglio 2019.