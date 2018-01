Venerdì 26 Gennaio 2018, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 18:54

Di Antonio Polverino, l'ultimo padrino di Marano scovato due giorni fa in un casolare di Cassino, nessuna foto era mai stata diffusa prima. Né durante il periodo della sua latitanza, durata sette anni, né dopo il suo arresto ad opera dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. Qualcuno ha azzardato una somiglianza con un altro malavitoso di primissimo piano, il mafioso Bernardo Provenzano, morto qualche anno fa.Ha 73 anni, capelli bianchi e radi, porta gli occhiali da vista l'uomo che ha a lungo retto le sorti del clan dopo l'arresto di Giuseppe Polverino, meglio noto come 'o Barone dei Camaldoli. Per anni, senza che vi fosse il consenso di Antonio Polverino, alias "Zi Totonno, a Marano e dintorni non si era mossa foglia: appalti, edilizia privata, traffici di stupefacenti e mercato alimentare. Era lui a decidere, soprattutto negli ultimi anni, ed era lui ad avere contatti con i pezzi da novanta della politica locale e gli imprenditori del mattone poi finiti nel vortice giudiziario.