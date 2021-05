Ecoballe, 26 indagati in Campania: «De Luca e il suo vice non le hanno rimosse»

Suona quasi come un paradosso l’ultima vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto in queste ore: quella di non aver azionato i poteri commissariali nei confronti di alcuni enti locali, indicati come inadempienti in materia di rifiuti, a partire dal Comune di Napoli. Un’accusa beffa per chi, come il governatore Vincenzo De Luca, da sempre non ha un rapporto idilliaco nei confronti del suo contraltare istituzionale, il sindaco partenopeo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati