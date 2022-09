Ecoballe, impianto al via; i comitati: nessuna resa

Da un lato l'inaugurazione, dall'altro la mobilitazione. L'apertura dell'impianto di smaltimento delle ecoballe prevista per domani a Giugliano sarà accompagnata dalle proteste. L'annuncio del via libera all'impianto di Ponte Riccio da parte del governatore De Luca ha scatenato la reazione dei comitati che stanno preparando una manifestazione. L'appuntamento è in consiglio comunale visto che alle 10 si riunirà l'assise ma tutti sono pronti a spostarsi a Ponte Riccio nel caso di un evento ufficiale di inaugurazione. «Il Comitato chiama i cittadini dissenzienti a mobilitarsi», scrivono dal comitato Kosmos che ha annunciato la protesta: «Le ragioni per farlo sono infinite, e ora è il momento di pretendere chiarezza sul futuro della nostra città, di quell'impianto e sulle tante questioni irrisolte in tema ambientale, tra cui anche la destinazione delle balle che, per loro caratterizzazione, non saranno smaltibili nel nuovo impianto».



De Luca ha confermato l'avvio delle attività a Ponte Riccio parlando di miracolo: «Uno degli obiettivi principali della Regione è l'eliminazione di 5 milioni di tonnellate di ecoballe», ha detto venerdì in diretta tv: «L'impianto di Giugliano fa la vagliatura di materiale riciclabile, recupera plastica, materiale ferroso e vetro e poi elimina le ecoballe. Faremo - ha aggiunto - un lavoro su 400-600.000 tonnellate l'anno, in tempo medio risolviamo con questo impianto il problema ecoballe della regione: avremo fatto un altro miracolo. Non so chi avrebbe raggiunto questo obiettivo, le ecoballe ce le saremmo tenute nei secoli».





Le battaglie contro questo impianto risalgono a un tempo lontano. Quando la Regione decise di realizzarlo nella ex centrale turbogas si levarono i primi dissensi, che poi si sono trasformati in ricorsi al Tar da parte di comitati e amministrazioni comunali oltre che in manifestazioni di protesta. Nonostante la bocciatura dei giudici del tribunale amministrativo, il fronte del No non si è arreso ed è ricorso al Consiglio di Stato da cui ora si attende la sentenza. Tra i primi a opporsi il sindaco di Qualiano che esprime «enorme amarezza»: ancora oggi, afferma, «nessuno ci dice come verranno trasportate le balle, come verranno trattate e soprattutto, dopo, questo impianto quale funzione avrà». Gli attivisti sanno che ormai la decisione è presa ma hanno comunque intenzione di non arrendersi e di lottare per una nuova fase, quella in cui chiedere il «controllo pubblico sull'impianto, la destinazione futura e la definizione della sorte di quelle balle»: su questo, spiegano dal comitato Kosmos, «deve interrogarsi la politica giuglianese, qualianese e di tutti i comuni interessati».

«Il territorio giuglianese, da anni martoriato dallo scempio ambientale, subirà l'ennesima ingiustizia presentata con la promessa di liberarci dalle ecoballe». commenta la senatrice giuglianese Maria Domenica Castellone. Il consigliere di centrodestra Liccardo ha chiesto ai colleghi di indossare domani in aula un segno di lutto. Per Fratelli d'Italia «il nuovo impianto rappresenta l'ennesimo tradimento da parte del Pd e del centrosinistra, che avevano promesso per Giugliano bonifiche e risanamento ambientale».