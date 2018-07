Dai rifiuti all'inquinamento: ecomafie, è record in Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Luglio 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 10:09

La buona notizia è che mai come l'anno scorso ci sono stati tanti arresti per crimini contro l'ambiente: 484. Quella cattiva è che il business delle ecomafie non è mai stato così fulgido: 14,1 miliardi di euro. Il Pil del malaffare continua a crescere senza sosta: quest'anno un incremento del 9,4 per cento, trainato per lo più dallo sversamento illegale dei rifiuti, dalla filiera agroalimentare e dal racket animale. Ci vuole ben altro, del resto, per tagliare le unghie alla cupola degli avvelenatori che ha fatto della Campania (prima regione per illeciti ambientali, il 14,6% del totale) il suo fortilizio. E più di ogni altra cosa, servono pene più severe.Pene esemplari come quelle invocate dal ministro Costa, che sin dal giorno del suo insediamento si è fatto promotore del Daspo ambientale e di multe draconiane per chi inquina. I numeri che emergono dal Rapporto Ecomafia di Legambiente del resto parlano chiaro.