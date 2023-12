Economia tra innovazione e Startup: confronto tra istituzioni pubbliche e private

Una mattinata di studi si terrà il 5 dicembre presso l'Università degli Studi di Napoli, coinvolgendo attori chiave, protagonisti e acceleratori dell’economia innovativa e delle startup. Il progetto, ideato dal team di Starting Finance Club Federico II guidato da Andrea La Gioia, studente di economia, è stato accolto dalla Professoressa Rosa Cocozza.

"La valorizzazione dei nostri territori richiede un impegno sostanziale a livello materiale, economico, operativo e culturale. L'integrazione tra iniziative pubbliche e private è fondamentale per catalizzare le risorse disponibili e creare sinergie indispensabili, anche sul piano del capitale umano e intellettuale.

Questa iniziativa StarSud è particolarmente significativa, mirando a informare e coinvolgere gli studenti in discipline economiche in iniziative di questo calibro." spiega Rosa Cocozza, docente d’economia federiciana.

In mattinata Studi d’Economia con Rosa Cocozza, Antonio Prigiobbo, Founder di NAStartUp, Amedeo Giurazza, Founder di Vertis, Antonio Schioppi, esperto in Climate Change di Ernst & Young, Renato Briganti, esperto in Istituzioni di Diritto Pubblico.

Il team di Starting Finance Club Federico II modererà gli interventi e le sessioni di domande e risposte con gli studenti partecipanti.

"Questa giornata di studi rappresenta un'opportunità preziosa per analizzare le opportunità conquistate e quelle perse nel nostro territorio. Siamo entusiasti di contribuire, avvalendoci della presenza di istituzioni pubbliche e private impegnate nella formazione e promozione di una cultura d’impresa e di finanza etica, sostenibile e partecipativa." conclude Antonio Prigiobbo.