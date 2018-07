Napoli, finalmente l'Edenlandia: «Il parco riapre il 26 luglio»

Venerdì 20 Luglio 2018, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 19:46

Giovedì 26 luglio 2018 sarà una data che tutti i napoletani ricorderanno. Tra meno di una settimana il parco giochi di Edenlandia riaprirà al pubblico dopo cinque anni di stop. Un lunapark che tutta la città aspettava con ansia e che da tempo era in stato di abbandono.Solo i lavori intensi e senza sosta della New Edenlandia società diretta da Gianluca Vorzillo, hanno permesso agli operai di tornare a lavoro e di realizzare questo importante obiettivo. Il parco riapre e da subito sarà possibile osservare i tanti cambiamenti – sempre rispettosi del passato – che attendono i napoletani. Dalle vecchie attrazioni come il castello di Lord Sheidon, i tronchi e la vecchia America, a quelle nuove come la pista di go-kart ai caroselli, tutto è stato pensato per rendere “magico” il tempo che si trascorrerà all’interno del parco.«È un risultato storico» dichiara Gianluca Vorzillo, «perché segna il lavoro svolto con grande impegno in meno di un anno. In solo nove mesi abbiamo ridato vita ad un parco che ormai era nei desideri di tutti i napoletani».Tutto è pronto quindi e l’attesa sale per la data del prossimo Giovedì quando i cancelli di Edenlandia saranno nuovamente riaperti alla città, all’indomani della serata inaugurale di Mercoledì a cui parteciperanno i membri dello staff ed i rappresentanti delle istituzioni locali.