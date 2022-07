Edenlandia Napoli, il Tribunale revoca il Cda: «Irregolarità»

Più di due anni per passare al setaccio bilanci, fatture e documenti contabili per poi decidere l'allontanamento dell'amministratore unico di New Edenlandia Gianluca Vorzillo e la revoca del Cda a causa di «gravi irregolarità», con la conseguente nomina di un amministratore giudiziario «chiamato a ripristinare la legalità dell'agire amministrativo e quindi a favorire il riassetto amministrativo dell'ente». Così scrive il Tribunale di Napoli, che in nove pagine mette nero su bianco le deduzioni ricavate dal lavoro istruttorio condotto prima dal curatore speciale Sergio Locoratolo e poi dall'ispettore giudiziario Antonio Celeste.

Accogliendo l'azione ex articolo 2409 del codice civile promossa dai soci di minoranza Roberto Maione e Mario Schiano, assistiti dallo studio legale Di Nola. «Né l'ispettore giudiziario né il Tribunale sono entrati nella sostanza delle cose - commenta Vorzillo - Ad ogni modo, non abbiamo nulla da nascondere: ben venga una figura terza che, anche con il nostro aiuto, analizzi ciò che è stato fatto. A patto che questo avvenga nel più breve tempo possibile».