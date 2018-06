Venerdì 1 Giugno 2018, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 14:13

Già da domani mattina torneranno all’opera i primi dieci operai dell’Edenlandia. Questo - da quello che si apprende dalla società e dai sindacati Uilcom, Filcam Cgil e Fisascat Cisl - è solo il primo blocco delle 53 unità che presto rientreranno al lavoro.Una vittoria per i rappresentanti delle varie sigle e per gli stessi operai che dopo oltre cinque anni, possono dire addio all’incubo della disoccupazione. «Siamo contenti del risultato ottenuto - dichiara l’amministratore unico della New Edenlandia Gianluca Vorzillo - Negli ultimi sei mesi abbiamo intensificato i nostri sforzi per far sì che i dipendenti storici facessero al più presto rientro. Siamo pronti per ripartire e per restituire ai napoletani il loro parco giochi».