Edicole chiuse in tre comuni del Napoletano, l'Ordine dei giornalisti: «Leso il diritto all'informazione»

Edicole chiuse domani e domenica, ma anche nel successivo weekend del primo Maggio, ad Acerra, Bacoli e Monte di Procida. Lo hanno deciso i rispettivi sindaci Raffaele Lettieri, Josi Della Ragione e Giuseppe Pugliese. Il motivo? Possiamo solo immaginarlo, perché nelle ordinanze non se ne fa cenno esplicito: evitare occasioni di assembramento, in giornate di festa che potrebbero richiamare in strada più persone di quanto il lockdown consenta.

Per quanto riguarda Acerra, nelle sue pagine Facebook Lettieri ha sostanzialmente motivato il provvedimento spiegando che vuole contenere il contagio da Covid19 ma non specifica che l’ordinanza di chiusura firmata ieri riguarda anche le edicole. Nell’ordinare però che in quelle importanti date potranno rimanere aperte solo farmacie, parafarmacie e tabaccherie per la sola vendita dei prodotti di monopolio, il primo cittadino ha automaticamente incluso anche le edicole nella chiusura forzata. Edicole che grazie a un’ordinanza regionale firmata dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca erano rimaste escluse dalla chiusura nei giorni festivi. E non poteva essere diversamente dato il fondamentale ruolo che svolgono nelle rispettive comunità: è evidente infatti che impedire la vendita di giornali lede il diritto dei cittadini ad essere informati.

«In queste ore cruciali è più che mai indispensabile che tutte le edicole siano aperte. Invito i sindaci, anche sulla base delle ordinanze della Regione, a lasciare le edicole aperte nel fine settimana» scrive in una nota Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania.

