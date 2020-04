Edicole chiuse nei comuni del Napoletano, Ordine e Sindacato dei giornalisti: «Leso il diritto all'informazione»

Edicole chiuse domani e domenica, ma anche nel successivo weekend del primo Maggio, ad Acerra, Bacoli e Monte di Procida, ma anche in altri comuni della provincia di Napoli e della Campania. Lo hanno deciso i rispettivi sindaci Raffaele Lettieri, Josi Della Ragione e Giuseppe Pugliese. Il motivo? Possiamo solo immaginarlo, perché nelle ordinanze non se ne fa cenno esplicito: evitare occasioni di assembramento, in giornate di festa che potrebbero richiamare in strada più persone di quanto il lockdown consenta.

Per quanto riguarda Acerra, nelle sue pagine Facebook Lettieri ha sostanzialmente motivato il provvedimento spiegando che vuole contenere il contagio da Covid19 ma non specifica che l’ordinanza di chiusura firmata ieri riguarda anche le edicole. Nell’ordinare però che in quelle importanti date potranno rimanere aperte solo farmacie, parafarmacie e tabaccherie per la sola vendita dei prodotti di monopolio, il primo cittadino ha automaticamente incluso anche le edicole nella chiusura forzata. Edicole che grazie a un’ordinanza regionale firmata dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca erano rimaste escluse dalla chiusura nei giorni festivi. E non poteva essere diversamente dato il fondamentale ruolo che svolgono nelle rispettive comunità: è evidente infatti che impedire la vendita di giornali lede il diritto dei cittadini ad essere informati.

La questione è finita sul tavolo del prefetto di Napoli, Marco Valentini, che ha fatto svolgere verifiche sul territorio. «Mi dicono - ha spiegato - che i tre Comuni avevano adottato l'ordinanza restrittiva prima che fosse pubblicata quella regionale che espressamente prevede che le edicole restino aperte. Abbiamo contattato i sindaci - fa sapere il prefetto - chiedendo una rettifica. Lo faremo anche per iscritto».​

«In queste ore cruciali è più che mai indispensabile che tutte le edicole siano aperte. Invito i sindaci, anche sulla base delle ordinanze della Regione, a lasciare le edicole aperte nel fine settimana», scrive in una nota Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania. E l Sindacato unitario giornalisti della Campania rilancia l'appello con una lettera al prefetto sottolineando come «né il governo nazionale né quello regionale abbiano previsto misure del genere, neanche nei momenti più difficili dell'emergenza». «Ricordiamo che i giornali assolvono a un diritto fondamentale dei cittadini, che è quello di essere informati. Diritto che assume un valore ancora più importante in questo momento di grande difficoltà per l'intero Paese e durante il quale l'informazione ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza», chiosa il Sugc.

Dura anche la reazione di Vincenzo Frontoso, rappresentante sindacale locale dei giornalai per lo Snag e componente della giunta nazionale di Confcommercio. «Invece di regalare mascherine agli edicolanti - accusa - il sindaco di Acerra mette loro il bavaglio. La nostra categoria è stata da sempre un presidio di libertà riconosciuto, con un preciso ruolo sul territorio, garantendo parità di accesso a tutte le testate, e si può affermare senza possibilità di essere smentiti, che nessuno finora aveva mai osato chiudere le edicole. Neanche in tempi di guerra, in tempi di regimi autoritari, in tempi di epidemie o pandemie. Ora sicuramente mi sbaglierò, ma credo si tratti di un atto non di eccesso di autorità, ma meramente culturale: si preferisce autorizzare i cittadini acerrani ad uscire per andare a comprare le sigarette, ma gli si vieta di uscire di casa per andare in edicola a comprare il giornale. Colgo l’occasione, con la presente, a nome degli edicolanti di Acerra e a nome mio personale, per porgere le scuse a tutti i concittadini del disagio creato, nostro malgrado».

