Edilizia e camorra, sconto di pena in appello per i re del mattone di Marano

Domenica 8 Luglio 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camorra e cemento, sconto di pena in appello per i re del mattone di Marano. Condannato a dodici anni e sei mesi di reclusione Antonio Simeoli, meglio noto come "Ciaulone", già detenuto da circa cinque anni. Il fondatore della Sime Costruzioni, in primo grado aveva rimediato una condanna pesantissima: 17 anni e 4 mesi. I giudici della sesta sezione della Corte d'Appello di Napoli, pur confermando il reato di associazione mafiosa, non hanno ritenuto che Simeoli fosse il capo, il promotore del sodalizio criminale che ha operato, per almeno un ventennio e in regime di quasi monopolio, nel settore dell'edilizia privata del comune di Marano e dei territori limitrofi. Un'attività imprenditoriale nata e cresciuta con il benestare e il fondamentale supporto del clan Polverino.I legali di "Ciaulone", alla luce del nuovo dispositivo di condanna, formalizzeranno nelle prossime ore la richiesta di revoca del 41 bis, il regime del carcere duro a cui il notissimo palazzinaro di Marano è sottoposto da circa tre anni. Sensibili sconti di pena anche per i due figli di Simeoli, Luigi e Benedetto, condannati rispettivamente a otto anni e dieci mesi, a fronte dei quattordici e tredici disposti in prima battuta dai giudici napoletani. Per i due rampolli di "Ciaulone", detenuti dall'ottobre del 2013, si profila ora una richiesta per scontare il residuo di pena agli arresti domiciliari.