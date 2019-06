Edilizia, Sos manutenzione: evento a Napoli con esperti

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:10

«Cornicioni che crollano, volte e pareti di edifici storici ingabbiati dalle reti mettendo spesso a rischio l'incolumità dei passanti, come tragicamente avvenuto nei giorni scorsi in via Duomo. Una situazione grave e insostenibile che, al di là del pericolo, fornisce di Napoli una immagine di precarietà, soprattutto nei turisti. Un momento di forte impasse che ha spinto gli ingegnere a mobilitarsi e scendere in campo con azioni e proposte concrete». Così, in una nota, i promotori delle assise sul tema «Il processo manutentivo come prima forma di salvaguardia del costruito storico napoletano» in programma giovedì prossimo, 27 giugno, dalle 16.30 alle 19 nel salone del Polo dello Shopping, in via DePetris a Napoli.L'evento, organizzato delle associazioni degli ingegneri di Napoli e Napoli Nord e moderato dal giornalista Franco Buononato, sarà aperto dai saluti del sindaco, Luigi de Magistris, di Francesco Polverino, presidente dell'Associazione Ingegneri Napoli e di Alfonso Ferrara, presidente dell'Associazione Ingegneri Napoli Nord. A seguire gli interventi dell'ingegnere Innocenzo Di Falco, Associazione Ingegneri Napoli Nord, su: «La cultura della manutenzione degli edifici quale necessità sociale»; dell'ingegnere Antonio Di Micco, funzionario dell'Enea su: «Gli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e del professore Francesco Domenico Moccia, Ordinario di Urbanistica della Federico II su: «La manutenzione nella riforma urbanistica».