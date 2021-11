L'isolotto di Eduardo in vendita, è corsa contro il tempo: «Imporre un vincolo archeologico»

L’isola che fu il buen retiro di Eduardo De Filippo al centro di un intrigo. Un pasticcio burocratico, ma anche istituzionale. L’operazione per la compravendita dell’Isca si è trasformata in un tutti contro tutti, con associazioni, enti e istituzioni che si scontrano sul da farsi. Anche se, a parole, l’obiettivo è lo stesso: fare in modo che quello scoglio tra i golfi di Napoli e Salerno diventi un bene pubblico. Al momento, invece, l’unico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati