Domenica 22 Aprile 2018, 12:03

Invece di andare a scuola, era sfruttata dal papà per muovere a compassione i clienti di un Discount. Un 41enne di origini romene è stato denunciato per accattonaggio dai carabinieri della tenenza di Ercolano: sfruttava la figlia di nove anni per chiedere l'elemosina.