Eleonora non c'è la fatta: dolore a Marano per la scomparsa della 46 enne

Momenti di grande commozione stamani a Marano per le esequie di Eleonora Marrone, la donna di 46 anni che da anni lottava da lottava contro un brutto male. Una malattia che non le aveva tolto, come raccontano amici e familiari, il sorriso, la gentilezza e la voglia di vivere.

Eleonora, molto nota anche al Vomero, lascia il marito e due figli maschi. Manifestazioni di cordoglio e vicinanza alla famiglia sono state espresse da centinaia di cittadini anche sui gruppi social e sulle pagine Facebook di Marano. I funerali si sono tenuti stamani nella chiesa (gremita) del santo patrono della sua città.